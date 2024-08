Juliana Paes lidera elenco de série intensa de drama e ação no Disney+

A emocionante história de crime e justiça, protagonizada pela atriz, promete cativar os espectadores; confira teaser de ‘Vidas Bandidas’, que estreia no dia 21 de agosto na plataforma de streaming

Divulgação Disney+ Juliana Paes encarna uma implacável líder de gangue no emocionante teaser de 'Vidas Bandidas'



O Disney+ acaba de lançar o aguardado teaser de sua mais nova produção original brasileira, “Vidas Bandidas”. A série, que promete uma mistura eletrizante de drama e ação, é protagonizada pela renomada atriz Juliana Paes. Neste enredo intenso e repleto de adrenalina, Paes assume o papel de Bruna, uma destemida chefe de quadrilha que executa audaciosos assaltos a turistas na vibrante cidade do Rio de Janeiro. A trama de vingança e poder promete prender a atenção do público do começo ao fim.

Confira o teaser abaixo:

Além de Juliana Paes, o elenco conta com talentos notáveis como Thomas Aquino, Rodrigo Simas, Larissa Bocchino e Larissa Nunes, que juntos dão vida a uma história envolvente e cheia de reviravoltas. Marque na agenda: “Vidas Bandidas” estreia exclusivamente no Disney+ no dia 21 de agosto.