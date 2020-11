Juliano, Mateus ou Tays: quem deve ficar em ‘A Fazenda 12’?

Eliminação acontece nesta quinta-feira; vote na enquete

Divulgação/Record TV Juliano, Mateus e Tays disputam a roça



Mais uma roça foi formada em “A Fazenda 12”. Desta vez, quem disputa a preferência do público são os peões: Juliano, Mateus e Tays. Biel foi quem se saiu melhor na prova que aconteceu na noite desta quarta-feira, 5, e é o novo Fazendeiro da casa. A vitória do cantor não foi muito celebrada, mas virou assunto nas redes sociais porque os participantes recriaram o “meme do caixão” com Stéfani Bays, que tem votado constantemente em Biel. Com a roça definida, o público já está movimentando as redes sociais com campanhas e mutirões de votos. A hashtag “Fora Mateus” está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 5, e toda essa movimentação está acontecendo porque na roça em que o ator disputou com Mirella e Luíza Ambiel, ele recebeu 70% dos votos do público e passou a ser apontado como um dos favorito para levar o prêmio. A eliminação acontece nesta noite ao vivo.