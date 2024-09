Julio Andrade é indicado ao Emmy Internacional por ‘Betinho: no fio da navalha’

A lista, divulgada nesta quinta-feira (19), tem outras produções brasileiras como a série ‘Anderson Spider Silva’

Divulgação/Globoplay O ator Julio Andrade em cena da série 'Betinho: no fio da navalha'



Julio Andrade recebeu uma indicação ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Ator por sua performance na série “Betinho: no fio da navalha”. Lançada no final do ano passado, a série retrata a vida do sociólogo Herbert de Sousa (Betinho), que se destacou na Ação da Cidadania contra a Fome e se tornou símbolo das lutas sociais no Brasil. Hemofílico, contraiu o vírus HIV e morreu em decorrência dos problemas de saúde em 1997.

Além de “Betinho”, outras produções brasileiras estão na lista, divulgada nesta quinta-feira (19). “Anderson Spider Silva”, da Paramount+, está na disputa por Melhor Minissérie. A produção narra a trajetória do lutador de MMA Anderson Silva desde a infância é protagonizada por William Nascimento e traz, ainda, Bruno Vinícius como o atleta na adolescência. Tatiana Tiburcio e Seu Jorge vivem os tios de Anderson Silva.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já “Transo”, sobre a vida sexual de pessoas com deficiência, concorre na categoria de Melhor Documentário, e a animação “Acorda, Carlo!”, produzida pela Copa Studio para a Netflix, compete como Melhor Animação Infantil. A atração conta a história de um garoto que adora biscoitos e aventuras.

Os indicados ao Emmy se encontrarão em Nova York entre os dias 22 e 24 de novembro, onde participarão de uma série de eventos. A cerimônia de premiação está agendada para o dia 25 de novembro, quando os vencedores serão anunciados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira