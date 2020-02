Série documental de Justin Bieber quebra recorde no YouTube

Reprodução/Instagram Série sobre a vida do cantor estreou em janeiro na plataforma



“Justin Bieber: Seasons”, a série documental sobre a vida do cantor, quebrou recorde de número de visualizações no YouTube. As informações são da Variety.

O primeiro episódio da série teve mais de 32 milhões de acessos somente na primeira semana após a estreia. A marca fez a produção se tornar a maior estreia da história do YouTube Originals, desbancando o primeiro episódio da 2ª temporada de “Liza On Demand”, que detinha o título até então.

Com 10 episódios, a série acompanha o dia a dia do cantor em um de seus momentos mais difíceis da carreira. “Justin Bieber: Seasons” está disponível com legendas em português no YouTube.

Bieber, que recentemente contou que recebeu o diagnóstico de doença de Lyme, lançará seu próximo álbum no dia 14 de fevereiro. “Changes” já teve os singles “Yummy” e “Get Me” liberados.