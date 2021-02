Karol Conká insiste em beijar Arcrebiano no ‘BBB 21’ e é acusada de assédio; assista

Investidas da cantora durante da festa geraram polêmica nas redes sociais: ‘Não é não’

Reprodução/Globo Arcrebiano acabou cedendo as investidas e ficou com Karol Conká



Mais uma festa agitou o “BBB 21” e o beijo entre Thaís e Fiuk foi ofuscado pelas investidas de Karol Conká em Arcrebiano. A cantora já tinha falado com outros participantes da casa que estava interessada no brother e aproveitou a festa para investir nele. Como Bil tentou se esquivar da sister por diversas vezes, o público passou a acusar Karol, chamada nas redes sociais de Jaque Patombá, de assédio. A tag “não é não” está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 4. Em um primeiro momento, a cantora tentou beijar o brother e ele se esquivou dizendo: “Calma, calma, calma”. Karol respondeu: “É só um selinho”. Eles deram um selinho rápido, o pessoal da casa começou a comemorar e eles se afastaram.

No final da festa, Bil e a cantora acabaram ficando de fato e, após o beijo, o participante levantou os braços, se afastou e disse: “Quero ver se eu sair semana que vem”. Ela rebateu: “Para de falar isso”. A assessoria de imprensa de Arcrebiano divulgou uma nota dizendo que desaprova as investidas feita pela cantora na festa do “BBB 21”: “Repudiamos qualquer tipo de comportamento invasivo, que pode ser considerado, inclusive, como assédio moral e sexual”. Já os administradores das redes sociais de Bil chegaram a postar: “Vamos de oração”. O que chamou atenção é que os administradores das contas dos outros participantes começaram a responder. “Ê amigo, boa sorte”, postou o perfil de Thaís. “Força, galera”, escreveu o perfil de Rodolffo. “Estamos com você”, acrescentou o de Camilla de Lucas. “Força e sabedoria”, comentou o de Arthur. “Chegando para puxar a reza”, brincou o de Carla Diaz. Os perfis de Gilberto, Pocah e Sarah também entraram na brincadeira.

essa insistência da karol conká em ficar com o arcrebiano quando ele claramente não quer tem nome: assédio. #bbb21 pic.twitter.com/JRJ9ESmXcE — lucas paiva; modo #BBB21 (@paiva) February 4, 2021

2) Até que ele foi vencido pelo cansaço. #BBB21 O segundo beijo rolou: Karol e Bill. pic.twitter.com/xwAsstM2wP — Tracklist (@PortalTracklist) February 4, 2021

🕯 VAMOS DE ORAÇÃO 🕯 — Bil Araújo (Arcrebiano) 🐺 (@bilaraujjo) February 4, 2021

o bil recusando o beijo da karol várias vezes até que ele deu um selinho nela com cara de desconforto EU DESISTO DESSA FESTA pic.twitter.com/iBCu1dqTiE — carol mundinho cadolffo (@liarsperk) February 4, 2021

Percebam no vídeo que ele pede calma como se estivesse se sentindo sufocado, isso tudo pq ele já havia beijado ela , só que ela não estava conformada com o beijo sem língua, ele deu o beijo com língua mas no vídeo pecerbemos a cara de sufoco dele.#RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/a6n10a46vd — 👀 (@Comentaristada8) February 4, 2021

NÃO E NÃO, viu produção (com a plena consciência que mulher sofre mais assédio e até morre por isso, claro) — cássia – coach em BBB 🌵 (@cassiagsc) February 4, 2021