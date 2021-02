‘BBB 21’: Assessoria de Lumena explica CRP cancelado da participante

Internautas apontaram que registro de Lumena no Conselho Regional de Psicologia está cancelado; equipe esclareceu a situação

Reprodução/ Twitter @LumenaAleluia Participante vem sendo uma das protagonistas do 'BBB 21'



Uma das protagonistas do começo do ‘Big Brother Brasil 21’, Lumena vem sendo alvo de polêmicas dentro e fora do reality. Além da representação que a promotora Eliana Passarelli irá apresentar contra a participante, os internautas descobriram que o registro de Lumena no Conselho Regional de Psicologia (CRP) está com status de “cancelado”. Depois que a informação viralizou nas redes, a assessoria da participante publicou uma nota no Twitter explicando a razão do status. “Na área da Psicologia, Lumena atualmente trabalha enquanto pesquisadora, por isso não precisa do CRP ativo. Ela precisava da inscrição no Conselho enquanto atuava no SUS, com a entrada no mestrado não se fazia mais necessário e cancelou a sua inscrição. É um procedimento comum e legal”, explicou a equipe, destacando que o registro ativo é necessário apenas para “quem trabalha com atendimentos”.

Desde o começo da edição, Lumena vem tendo protagonismo dentro da casa. Além de ter sido imunizada pelo público na primeira semana, a participante também esteve no centro das polêmicas envolvendo Lucas Penteado e Karol Conká. Outra polêmica na qual a psicóloga e DJ esteve envolvida aconteceu nos primeiros dias de programa, quando Lumena se incomodou com Caio e outros homens da casa terem se maquiado e simulado um desfile dentro do reality. A participante disse não ter concordado com a brincadeira. “Sua brincadeira, em mim, tocou em um lugar muito violento. Eu sei que você não sabe, porque eu sei que você não tem amiga trans ou travesti, então você nunca ouviu o que eu ouvi. A brincadeira chegou grandão em mim”, disse Lumena, que, depois, se entendeu com Caio.