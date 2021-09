Kathryn Prescott, atriz de ‘Skins’, está em estado grave após ser atropelada por caminhão de cimento

Irmã gêmea dela, Megan Prescott, confirmou acidente e disse que a irmã passou por ‘cirurgia complexa’ no dia 7 de setembro

Kathryn Prescott/Divulgação Kathryn Prescott foi atropelada por caminhão de cimento em Nova York



A atriz britânica Kathryn Prescott, conhecida por interpretar a personagem Emily na série Skins UK e por papéis nas séries 24 horas e no filme “Juntos Para Sempre” foi internada em estado grave em um hospital da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 7, após ser atropelada por um caminhão de cimento enquanto atravessava uma rua. Segundo a irmã gêmea dela, Megan Prescott, a atriz quebrou a pélvis, as duas pernas, o pé, a mão esquerda e quase ficou paralítica. “Ela tem sorte de estar viva. Os médicos estão esperançosos de que ela vá ter uma recuperação bem sucedida, mas isso só será possível se ela passar pelo tratamento correto”, afirmou em comunicado.

A irmã de Kathryn usou as redes sociais para informar que a atriz mora sozinha em Nova York e não tem nenhum parente com ela. Segundo Megan, ela tentou fazer uma solicitação para viajar e encontrar a irmã, mas foi banida porque o Reino Unido está entre os países que tem entrada restrita nos EUA por causa da Covid-19. “Eu não sei o que fazer. Eu preciso chegar até minha irmã para cuidar dela e não consigo fazer isso”, afirmou, pedindo ajuda para contatar a embaixada dos Estados Unidos e fazer uma apelação à negativa do país para a entrada dela. Kathryn tem 30 anos e começou a carreira no Reino Unido ainda na infância. Ela fez seu primeiro trabalho na TV aos 17 anos.