‘No Limite’: Em nova dinâmica de grupo, Kaysar é o nono eliminado do reality

Participantes agora foram uma tribo única, a Jandaia, e precisam competir individualmente pelo prêmio

Reprodução/ TV Globo Kaysar foi o nono eliminado do programa



O ‘No Limite’ mudou as regras nesta terça-feira, 7. Com apenas oito participantes, o reality show desmontou as equipes e formou uma única tribo: a Jandaia. Antes, porém, os participantes participaram de uma prova em que disputaram colares de imunidade. As tribos precisavam arrastar caixas, montar uma frase e subir em uma torre. A atividade foi vencida pela equipe Carcará e Zulu e Viegas conquistaram a imunidade. Em uma nova prova, outra pessoa poderia ser imunizada se vencesse e a sortuda foi Carol Peixinho. No Portal da Eliminação, Kaysar levou mais votos da equipe e foi o nono eliminado do reality.

Em conversa com André Marques, o ex-BBB afirmou que o desafio foi bem diferente do que ele tinha imaginado. “Aprendi muitas coisas, como cortar lenha, a ter mais paciência e dividir mais coisas com as pessoas. Dar valor a minha cama, água, banheiro e a vida de verdade”, confessou. “Aqui foi uma escola para mim. Valeu a pena demais. Quem quer entrar ano que vem se prepara porque o negócio aqui não é brincadeira, não. Força total e alegria”, completou. A partir desse episódio, os participantes competirão entre si pelo prêmio.