Kevin Costner é processado por dublê após cena de estupro em ‘Horizon: An American Saga’

Kevin Costner, de 70 anos, enfrenta um processo movido pela dublê Devyn LaBella, que alega ter sido obrigada a participar de uma cena de estupro sem os devidos cuidados de segurança no filme “Horizon: An American Saga”. De acordo com a ação judicial, revelada pela Variety, a atriz original, Ella Hunt, se negou a filmar a cena, levando a produção a convocar LaBella de forma emergencial, sem aviso prévio ou consentimento. O processo detalha que, durante as filmagens, Costner foi orientado a montar sobre LaBella, imobilizá-la e levantar sua saia. Essas ações, segundo a queixa, infringem os protocolos que exigem um aviso de 48 horas para cenas que envolvem nudez ou simulações de atos sexuais. LaBella expressou que se sentiu “humilhada e traumatizada”, afirmando que o episódio afetou sua confiança na indústria cinematográfica.

A advogada de LaBella, Kate McFarlane, descreveu a situação como um reflexo de uma cultura machista dentro da produção. Em contrapartida, o advogado de Costner, Marty Singer, refutou as alegações, ressaltando que o ator prioriza a segurança de todos os envolvidos nas filmagens e que as acusações não têm fundamento.

