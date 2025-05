Shakhtar Donetsk anuncia turco Arda Turan como seu novo técnico

Ex-jogador de Barcelona e Atlético de Madrid chega para substituir o croata Marino Pusic; time terminou o Campeonato Ucraniano na terceira posição e ficou fora da Liga dos Campeões

O Shakhtar Donetsk, classificado para a próxima edição da Liga Europa, anunciou a contratação do ex-jogador turco Arda Turan como seu novo treinador. Turan assinou por duas temporadas, informou o Shakhtar, que terminou o Campeonato Ucraniano na terceira posição e ficou fora da Liga dos Campeões. O ex-jogador de Barcelona, Atlético de Madrid e Galatasaray, de 39 anos, comandou o Eyüpspor em seu primeiro ano na primeira divisão do Campeonato Turco e levou a equipe a uma surpreendente sexta colocação. No Shakhtar, Turan chega para substituir o croata Marino Pusic, que estava à frente da equipe desde 2023. O time de Donetsk (leste), manda seus jogos na liga nacional em Lviv (oeste) por conta do conflito armado na Ucrânia. Na temporada passada, recebeu seus adversários na Liga dos Campeões na Arena AufSchalke, em Gelsenkirchen, na Alemanha.

