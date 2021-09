Kristen Stewart conquista crítica internacional como Diana em ‘Spencer’: ‘Digna do Oscar’

Filme foi exibido no Festival de Cinema de Veneza e chegou a ser aplaudido de pé pelo público

Reprodução/Neon/03.09.2021 Kristen Stewart dá vida a Princesa Diana no filme 'Spencer'



O filme “Spencer” ainda não estreou, mas a atriz Kristen Stewart já está fazendo sucesso por sua atuação como Princesa Diana. A caracterização da atriz e seu sotaque britânico no primeiro trailer do longa empolgaram o público e, agora, é a crítica internacional quem está elogiando a performance da artista, que fez sucesso mundialmente por protagonizar a saga “Crepúsculo”. O longa foi apresentado no Festival de Cinema de Veneza e, no Twitter, circulam vídeos em que o público está aplaudindo o longa de pé no fim da exibição. A atuação de Kristen ganhou destaque na imprensa internacional e ela, inclusive, foi considerada “digna do Oscar” pelo Daily Beast. “Poucos atores transmitem vulnerabilidade como Stewart, cujo cada centímetro [do seu corpo] treme com cada olhar de julgamento ou zombaria [que sua personagem recebe]”, diz a crítica do site.

A atriz também foi elogiada pelo The New York Times, que a considerou a atriz como a escolha certa para o papel da princesa: “Stewart é uma das poucas pessoas no planeta que conheceu o escrutínio dos paparazzi que pode ser comparado à explosão de flashes que perseguiram Diana até ela morte”. Segundo o The Hollywood Reporter, “A Diana de Stewart está à beira da histeria desde o início [do filme]. Ela é nervosa, frágil e muitas vezes defensiva, mas profundamente vulnerável em um filme que a coloca em um tormento psicológico com nuances de horror absoluto”. Conforme publicado no Deadline, a atriz conseguiu alcançar a real essência de Diana e, com isso, mostra ao público uma nova representação da princesa, que já esteve presente em outras produções do audiovisual, como na série “The Crown”, da Netflix.

Na crítica da Variety, a interpretação de Kristen também é relacionada com a relação que a atriz teve com a fama após protagonizar uma franquia de sucesso mundial. “Stewart não faz apenas uma representação (embora no nível da representação ela seja excelente). Ela se transforma; ela muda seu aspecto, seu ritmo, seu carma. Assistindo-a interpretar Diana, vemos ecoar, talvez, da própria relação ambivalente de Stewart com a fama”. “Spencer” é um filme do chileno Pablo Larraín que foca em um período da vida de Diana que ela percebe que seu casamento com o príncipe Charles não está dando certo. O filme estreia em novembro no Brasil.

Kristen Stewart emocionada durante uma ovação ao seu novo filme — SPENCER — em estreia no Festival de Veneza pic.twitter.com/7yAunom5sS — Fio Condutor (@FCondutor) September 3, 2021

Kristen Stewart é aplaudida de pé após a exibição de 'Spencer' em Veneza.pic.twitter.com/WZijYRnV0D — CINEMA 505 (@CINEMA505) September 3, 2021