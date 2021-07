William e Harry se reúnem para inaugurar estátua da Princesa Diana em Londres

Irmãos lançaram nota conjunta em homenagem à mãe, que morreu no ano de 1997 em um acidente de carro

dukeandduchessofcambridge/Instagram/01.07.2021 Harry e William publicaram comunicado conjunto sobre inauguração de estátua da mãe



Em meio a uma série de polêmicas envolvendo a relação do príncipe Harry com a Família Real nos últimos meses, ele se reuniu com o irmão William nesta quinta-feira, 1º, para inaugurar a estátua da mãe deles, a Princesa Diana, nos jardins do Palácio de Kensington, em Londres. A obra marca a data de aniversário de 60 anos da realeza, que morreu em um acidente de carro em agosto de 1997. Em um comunicado assinado em conjunto, os dois exaltaram o amor, força e caráter da “princesa do povo”. “Todos os dias nós desejamos que ela estivesse conosco. Nossa esperança é de que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo da vida e do legado dela”, diz trecho do documento. A figura de Diana aparece ao lado de duas crianças, o que, segundo o Palácio de Kensington, representa a universalidade e o impacto em uma geração que ela causou.

Além de Harry e William, os três irmãos de Diana se juntaram a eles em uma cerimônia privada em memória da princesa. Além da imagem de Diana, a data de inauguração da estátua e trechos de um poema foram talhados em pedra. Esta é a segunda vez na qual William e Harry, que perderam a mãe quando tinham 15 e 12 anos, são vistos juntos desde que o neto mais novo da rainha Elizabeth decidiu abandonar os deveres reais e sair do Reino Unido para morar na Califórnia com a esposa, a atriz Meghan Markle. Uma série de declarações dadas por Harry à imprensa narrando casos de racismo dentro da Família Real e comparando a situação do casal com a vivida por Diana antes de se separar do príncipe Charles estremeceram as relações da família ao longo do ano.