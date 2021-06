Harry e Meghan anunciam o nascimento da filha Lilibet Diana

Logo depois que o casal divulgou a gravidez, em fevereiro, as comentários e multiplicaram, nas redes sociais, sobre a possibilidade de a criança receber o nome da avó, a Princesa Diana, morta em 1997

CBS/Reuters/05.03.2021 A escolha do nome é uma homenagem à bisavó, Rainha Elizabeth, e à avó Princesa Diana



Príncipe Harry e Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex, anunciaram, neste domingo, 6, o nascimento de Lilibet Diana, segundo filho do casal. Markle deu à luz na sexta-feira, 4, na Califórnia. Mãe e filha estão bem e em casa. O anúncio ganhou destaque nos principais jornais do mundo. “Lili recebeu o nome de sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, cujo apelido da família é Lilibet”, disse o comunicado. “Seu nome do meio, Diana, foi escolhido em homenagem a sua querida avó, a princesa de Gales.” Logo depois que anunciaram a gravidez de Meghan, em fevereiro, a novidade foi muito comentada na internet e apostas acerca do nome da criança tomaram as redes sociais e resultou, inclusive, num estudo oficial da Betfair.net, empresa especializada no cálculo de probabilidades. Na ocasião, o levantamento apontou que o bebê tinha grandes chances de receber o nome da avó, a princesa Diana, morta em 1997 em um acidente de carro. Harry e Meghan já têm um filho, Archie, que completou dois anos no mês passado.