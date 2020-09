‘Keeping Up with the Kardashians’ chega ao fim após 14 anos

Anúncio foi feito por Kim Kardashian, que agradeceu apoio dos fãs que acompanharam rotina da família diante das câmeras por 20 temporadas

Reprodução O 'KUWK' foi o responsável por alçar a nível mundial o nome da família Kardashian



É o fim de uma era: Kim Kardashian anunciou, na terça-feira (8), que o programa responsável por alçar o nome de sua família a nível mundial chegará ao fim em 2021. O “Keeping Up with the Kardashians” esteve no ar por 14 anos na TV americana, por 20 temporadas e ganhou dezenas de spin-offs. O dia a dia das irmãs Kardashians, passando por todos os seus casamentos, separações e nascimento de filhos, além da construção do império milionário da família foi retratado pelo programa.

“É com dor no coração que tomamos a difícil decisão como uma família de nos despedir do ‘Keeping Up with the Kardashians’. Após 14 anos, 20 temporadas, centenas de episódios e diversos spin-offs, nós estamos mais do que gratos a todos que nos assistiram por todos esses anos”, escreveu Kim no Instagram. “Foram momentos bons, ruins, alegrias, lágrimas e muitos relacionamentos e filhos. Nós vamos apreciar para sempre as incríveis memórias e incontáveis pessoas que conhecemos nessa jornada”, completou.

“Sem o ‘Keeping Up with the Kardashians’ eu não estaria onde estou hoje. Eu sou incrivelmente grata a todos que assistiram e apoiaram a mim e minha família nesses últimos 14 anos. Esse programa nos tornou quem nós somos hoje eu estarei para sempre em dívida com todos que ajudaram a construir nossas carreiras e mudar as nossas vidas”, encerrou a socialiate. O “Keeping Up with the Kardashians” estreou em 2007 na emissora E! e se tornou um dos mais populares nos Estados Unidos.