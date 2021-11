Xuxa fica espantada com falas de Erasmo em ‘A Fazenda 13’ sobre gays que frequentam o Ibirapuera

Apresentadora disse que espera ver o peão se desculpando pelos comentários feitos no reality da Record; Liziane Gutierrez também criticou o modelo

Reprodução/Record/Instagram/xuxameneghel/03.11.2021 Xuxa comentou sobre as falas polêmicas de Erasmo em 'A Fazenda 13'



A apresentadora Xuxa Meneghel criticou as falas de Erasmo Viana sobre os homossexuais que frequentam o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Em “A Fazenda 13”, o modelo fitness comentou que chegou a reclamar com Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo que morreu em maio deste ano, sobre a presença do público LGBTQIA+ no parque durante a noite. Gui Araújo comentou que em dezembro o parque fica aberto até meia-noite por causa da árvore de Natal que é montada no local e Erasmo declarou: “O problema do Ibira é que à noite é um motel a céu aberto. Os gays vão lá e, como treino de manhã lá, vejo os papéis higiênicos melados de bosta no chão, camisinha no mato. Os caras vão transar lá, encostam nas árvores e fica transando. Um dia vou pegar uma arma de paintball, ir lá com os moleques e sair dando pau”.

Ao se deparar com as falas do peão no Instagram, Xuxa comentou em um post: “Gente…. não deve ser verdade, não pode ser… para… para o mundo que vou embora com minha nave… o ser humano não pode estar tão louco , eu já tive falas erronias, já falei coisas que não devia… não conheço essa pessoa, mas não pode ser verdade, vamos ver ele pedir desculpas pelas palavras erradas”. A primeira eliminada de “A Fazenda 13”, Liziane Gutierrez, que já declarou que vai processar Erasmo pelas atitudes dele no reality, também se pronunciou: “Quando a gente acha que ele não pode mais surpreender negativamente, ele vem e pá. Parabéns, Erasmo, por mostrar quem você é realmente, talvez tivesse sido melhor continuar só o título de ex da Gabriela Pugliesi”.