Lady Gaga é confirmada na sequência de ‘Coringa’; veja teaser

Atriz se junta a Joaquin Phoenix em ‘Folie à Deux’, que será um musical e chega aos cinemas em 2024

Reprodução/Instagram/ladygaga Lady Gaga estará na sequência do filme 'Coringa', com Joaquin Phoenix



A cantora Lady Gaga está confirmada no elenco na sequência de “Coringa”. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 4, em um teaser longa que foi divulgado pela artista nas redes sociais. Gaga, que se destacou como atriz em “Nasce Uma Estrela” e “Casa Gucci”, vai estrelar o longa ao lado de Joaquin Phoenix, que retorna ao personagem-título após ganhar o Oscar de Melhor Ator por seu desempenho no primeiro filme, lançado em 2019. O que se sabe dessa sequência, que recebeu o nome de “Coringa: Folie à Deux”, é que ela será um musical. Segundo a Variety, a principal aposta é que Gaga assuma o papel de Alerquina, personagem que já foi vivida pela atriz Margot Robbie três vezes — nos dois filmes do “Esquadrão Suicida” (2016 e 2021) e em “Aves de Rapina” (2020). A Warner Bros planeja lançar a sequência musical de “Coringa” em outubro de 2024. Vale ressaltar que o primeiro longa foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$ 1 bilhão em todo o mundo. Com isso, a obra do diretor Todd Phillips se tornou o filme para maiores de 18 anos com maior bilheteria da história do cinema.