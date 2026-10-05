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‘Lanternas’ vai ganhar 2ª temporada? Saiba o que se sabe sobre o futuro da série da DC

Produção chegou ao fim da primeira temporada com espaço para novas histórias, mas renovação ainda não foi anunciada oficialmente

Victória Xavier

Série 'Lanternas'
Série 'Lanternas' Divulgação

primeira temporada de “Lanternas” chegou ao fim, mas a história de John Stewart e Hal Jordan pode estar longe de terminar. Até o momento, a série da DC Studios ainda não recebeu uma confirmação oficial de segunda temporada.

Apesar disso, o futuro da produção parece promissor. A equipe criativa já demonstrou interesse em continuar a história e existem ideias sendo discutidas para uma possível nova temporada.

A própria forma como a primeira temporada foi encerrada também alimenta as expectativas dos fãs. Em vez de tratar o oitavo episódio como o fim definitivo da produção, a história deixa espaço para que os personagens continuem sendo explorados em novos capítulos.

Caso seja renovada, uma segunda temporada deve aprofundar principalmente a trajetória de John Stewart, interpretado por Aaron Pierre. O personagem ganha ainda mais importância dentro do universo da DC e tem um futuro promissor pela frente.

A série acompanha John Stewart e Hal Jordan, dois Lanternas Verdes envolvidos em uma investigação que mistura ficção científica, mistério e elementos de policial. A proposta é apresentar os heróis de uma maneira mais pé no chão, enquanto amplia a mitologia dos Lanternas Verdes dentro do novo Universo DC.

Outro fator que aumenta a expectativa é a participação de John Stewart nos próximos projetos da DC. O personagem continuará importante para a franquia, o que pode abrir espaço para novas histórias tanto no cinema quanto na televisão.

Então, ‘Lanternas’ terá 2ª temporada?

Ainda não há confirmação oficial. A decisão deve depender da audiência da primeira temporada, da repercussão entre o público e dos planos da DC Studios para os próximos anos.

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