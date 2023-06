Leão Lobo desabafa após ser demitido da TV Gazeta: ‘Saio chorando’

Apresentador estava há três anos na emissora e participava das atrações ‘Revista da Cidade’ e ‘Mulheres’

Reprodução/TV Gazeta Leão Lobo foi demitido da Globo após três anos de emissora



O jornalista Leão Lobo fez um desabafo após ser demitido da TV Gazeta. Nas redes sociais, ele declarou que “despedidas são tristes, mas necessárias”. O último dia do apresentador na emissora paulista foi nesta quarta-feira, 31. “Hoje me despeço dos meus amigos e colegas, grandes profissionais da TV Gazeta de São Paulo. Foram tão acolhedores na minha volta à emissora e agora que saio só tenho agradecimentos. Seria impossível citar nomes. São amigos da alta direção, passando por todos os setores. A Gazeta foi a emissora onde comecei minha carreira. Vou sentir muitas saudades”, declarou Leão, que não escondeu sua tristeza ao deixar a empresa. “Saio chorando porque é muito doloroso deixar amigos e a própria casa, mas saio com a esperança de voltar um dia. A palavra é gratidão. E agora e buscar novos horizontes com a certeza que quero, como sempre, dar o meu melhor. Estou no mercado, não de férias.” Por fim, ele disparou: “Dignidade já”.

O jornalista de entretenimento estava há três anos na emissora. Ele comandava o “Revista da Cidade” com a apresentadora Regiane Tápias e também fazia participações no vespertino “Mulheres”. Para o lugar de Leão, foi contratado o jornalista Thiago Rocha, que integrava o “A Tarde é Sua”, da RedeTV!. Colegas de emissora se despediram do jornalista nas redes sociais. “Como eu te agradeço tantos anos de carinho… vou levar sempre comigo sua humildade, gentileza, alegria e generosidade que você me deu todos os dias e que que sempre estiveram presentes na nossa amizade! Assim como o mundo girou e nos encontramos de novo, acredito que terei muitas oportunidades de te abraçar e estar perto de você, como estivemos nesses últimos anos! Te amo, meu amigo”, declarou Regiane. “Já com saudade! Que honra enorme ter trabalhado com você. Aprendi muito! Obrigada”, postou a apresentadora Regina Volpato. “Meu querido… você é tão doce, tão transparente… foi maravilhoso ter trabalhado com você! Obrigada pelo carinho e gentileza todos os dias que me encontrou… com sorriso e carinho sempre me recebeu. Sucesso sempre. Você é de verdade”, acrescentou a apresentadora Carol Minhoto.