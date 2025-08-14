Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Leonardo DiCaprio revela maior arrependimento da carreira

Leonardo DiCaprio revela maior arrependimento da carreira

Ator participará de ‘Uma Batalha Após a Outra’, longa que estreia no Brasil em 25 de setembro; estrela de Hollywood interpreta Bob Ferguson na luta para encontrar sua filha raptada

  14/08/2025 09h05 - Atualizado em 14/08/2025 16h29
VALERIE MACON/AFP O ator norte-americano Leonardo DiCaprio chega para a 14ª edição anual do Governors Awards DiCaprio interpreta o ex-revolucionário Bob Ferguson em sua luta para encontrar sua filha raptada, em 'Uma Batalha Após a Outra'

O ator Leonardo DiCaprio tem uma das carreiras mais prolíficas de Hollywood, tendo trabalhado com cineastas como Martin Scorsese, Quentin Tarantino e James Cameron. Há, no entanto, um único filme que o artista se arrepende de não ter participado: Boogie Nights: Prazer sem Limites, de Paul Thomas Anderson.

Em entrevista à revista norte-americana Esquire, o ator revelou que foi convidado pelo diretor para protagonizar o longa, mas acabou recusando. “Foi um filme muito marcante para minha geração. Não consigo imaginar outra pessoa além do Mark [Wahlberg] nesse papel. Quando finalmente assisti ao filme, vi que era uma obra-prima”, afirmou o ator.

O desejo de trabalhar com PTA, no entanto, foi realizado em Uma Batalha Após a Outra. No longa, que estreia no Brasil em 25 de setembro, DiCaprio interpreta o ex-revolucionário Bob Ferguson em sua luta para encontrar sua filha raptada.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

