Jamie Dornan encanta seguidores com foto sem camisa: ‘Não perdeu a forma’
Ator irlandês, conhecido por seu papel como Christian Grey na série 50 Tons de Cinza, encantou seus seguidores ao aparecer em um novo vídeo nas redes sociais
Jamie Dornan, de 43 anos, voltou a ser o centro das atenções, desta vez fora das telas. O ator irlandês, conhecido por seu papel como Christian Grey na série 50 Tons de Cinza, encantou seus seguidores ao aparecer em um novo vídeo nas redes sociais. No clipe, Dornan é visto retirando um roupão e se jogando em um lago, em uma cena que faz parte de uma campanha publicitária de uma marca de refrigerantes. Após nadar calmamente, ele emerge da água para se juntar a outros personagens que estão desfrutando da bebida. A resposta do público foi instantânea. Uma fã comentou: “Ele é maravilhoso!”. Outra admiradora declarou: “Aí está um belo homem”. Uma terceira pessoa expressou: “Acho esse rapaz adorável”. Um comentário sintetizou a opinião geral: “Definitivamente não perdeu a forma”.
*Reportagem produzida com auxílio de IA
