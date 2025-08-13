Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Jamie Dornan encanta seguidores com foto sem camisa: ‘Não perdeu a forma’

Ator irlandês, conhecido por seu papel como Christian Grey na série 50 Tons de Cinza, encantou seus seguidores ao aparecer em um novo vídeo nas redes sociais

  • Por da Redação
  • 13/08/2025 21h19
Reprodução/Instgaram Jamie Dornan Jamie Dornan, de 43 anos, voltou a ser o centro das atenções, desta vez fora das telas

Jamie Dornan, de 43 anos, voltou a ser o centro das atenções, desta vez fora das telas. O ator irlandês, conhecido por seu papel como Christian Grey na série 50 Tons de Cinza, encantou seus seguidores ao aparecer em um novo vídeo nas redes sociais. No clipe, Dornan é visto retirando um roupão e se jogando em um lago, em uma cena que faz parte de uma campanha publicitária de uma marca de refrigerantes. Após nadar calmamente, ele emerge da água para se juntar a outros personagens que estão desfrutando da bebida. A resposta do público foi instantânea. Uma fã comentou: “Ele é maravilhoso!”. Outra admiradora declarou: “Aí está um belo homem”. Uma terceira pessoa expressou: “Acho esse rapaz adorável”. Um comentário sintetizou a opinião geral: “Definitivamente não perdeu a forma”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

