Lilian Ribeiro, da GloboNews, revela ao vivo que está com câncer de mama

Apresentadora, que emocionou a todos durante a abertura do ‘Em Pauta’, foi diagnosticada com a doença em 1º de outubro e já iniciou as sessões de quimioterapia

Reprodução/Globonews A volta de Lilian Ribeiro aos trabalhos foi uma recomendação de seus médicos



A jornalista Lilian Ribeiro, da GloboNews, abriu o programa “Em Pauta” desta segunda-feira, 8, explicando o porquê de estar utilizando um lenço em sua cabeça. Segundo a apresentadora, ela vai diagnosticada com câncer de mama recentemente, em 1º de outubro, e perdeu os cabelos durante o processo de quimioterapia. “Você deve ter reparado que eu estou com um visual um pouquinho diferente e eu quero muito dividir com você o motivo. No dia 1º de outubro eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil”, iniciou Lilian. “Estou me tratando, me cuidando. Comecei a fazer quimioterapia e tenho me saindo bem, como dizem os médicos. Poucas reações, algumas um pouco chatinhas também, mas a gente segue em frente. Como boa parte das pessoas que fazem a quimioterapia, perdi uma parte grande dos meus cabelos”, afirmou.

“Então, nesse processo a caminho da cura, eu vou parecer assim na tela da GloboNews, com um lenço. Mas eu queria muito que esse lenço fosse para você a lembrança, menos da doença que eu estou enfrentando, e muito mais do fato de que eu estou me cuidando, fazendo o melhor por mim. E isso inclui estar aqui. Inclusive com a orientação dos meus médicos, que destacaram que estar aqui trabalhando também me ajuda”, disse Lilian, com a voz embargada. A jornalista terminou o seu relato contando uma história para os telespectadores e colegas de programa. “No momento em que eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito abalada e procurei um querido pastor. Ele me contou que foi visitar uma vez uma mulher que estava em um estado muito crítico. Ele imaginou que ia encontrá-la devastada, alguém precisando muito de consolo, mas ele encontrou uma mulher que estava sorrindo, em paz. Ele perguntou para ela: ‘Você está bem mesmo?’. Ela respondeu: ‘Pastor, eu tenho um câncer. Mas esse câncer nunca me teve’. Esse é um jeito bonito de viver quantos dias tivermos nessa vida tão doida. Dores todos nós temos e sempre teremos. Mas que essas dores nunca nos tenham”, finalizou a apresentadora.