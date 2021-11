Maiara revela reflexões de Marília Mendonça antes do acidente: ‘Vale a pena ter firmeza nos nossos sonhos’

Integrante da dupla Maiara e Maraísa usou suas redes sociais para fazer uma retrospectiva da amizade entre e a cantora goiana, vitimada em um acidente de avião na última sexta-feira

A dupla Maiara e Maraísa, além de fazer parte do projeto musical 'Patroas', eram amigas pessoais de Marília Mendonça



A cantora Maiara fez uma retrospectiva da amizade entra ela e Marília Mendonça, vitimada durante a queda de um avião. Em seus stories, a irmã de Maraísa mostrou os bastidores dos shows, composições e momentos íntimos entre as amigas. Em um dos vídeos, elas comemoram e fazem um brinde. “Esqueça-me se for capaz”, declara Marília. O produtor da artista, Henrique Ribeiro, também morto no acidente, aparece ao lado da cantora. Em outro vídeo, as irmãs e Marília se preparam para subir ao palco em mais um show das “Patroas”. A goiana também aparece cantando de pijama durante um café da manhã com Maiara. A amiga também compartilhou a última conversa entre as duas. “Tá bom, te amo”, escreveu Marília no WhatsApp. “Na nossa última conversa no privado, ela me ligou pelo Facetime às 8h da manhã, toda feliz, dizendo que estava se divertindo muito. Me contou coisas que não poderiam ficar registradas no meu celular, aí eu acabei apagando a janela. Mas Deus foi tão bom que logo depois ela me mandou esse presente”, disse Maiara se referindo à declaração da Marília.

“A gente estava na fase mais apaixonada uma pela outra. Na fase mais amorosa, mais parceira”, confessou a mato-grossense. Em outro print, Maiara compartilha uma das últimas mensagens de Marília ao grupo de amigas. A dona do hit “Infiel” enviou uma imagem com uma frase da jogadora Hortência: “Jogamos com a cabeça e, quando não podemos, com o coração”. “Quanto significado isso tem, né? Quis compartilhar com vocês. Vocês percebem que nada foi em vão e que ficou tudo como a gente imaginava sobre a coletiva? Que doidera, né?'”, escreveu Marília, aparentemente falando sobre o projeto “Patroas”. “Fiquei pensando o quando a gente se desgastou sobre esse assunto. As inúmeras ligações, reuniões, o stress. Vale a pena ter firmeza nos nossos sonhos. Meninas, o mundo é pequeno demais para nós três”, finalizou.