Liminar proíbe Gil do Vigor de participar de novela

Sindicato que representa artistas e técnicos de espetáculos no Estado do Rio de Janeiro entrou na Justiça para impedir entrada de ex-BBB em ‘Família é Tudo’

Reprodução/Instagram/@gildovigor Gil do Vigor iniciaria as gravações de suas cenas na próxima semana



O Sated-RJ, sindicato que representa artistas e técnicos de espetáculos no Estado do Rio de Janeiro, obteve uma liminar que impede a participação do ex-BBB Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, na novela “Família é Tudo”, da TV Globo. A decisão foi proferida pela juíza Luciana Gonçalves de Oliveira, que acolheu os argumentos do sindicato sobre a falta de registro profissional de ator por parte de Gil. Além de questionar a qualificação do influenciador, o sindicato alega que a Globo não solicitou a autorização especial necessária para que ele pudesse atuar na novela. A emissora é acusada de tentar contornar a legislação vigente para viabilizar a entrada do ex-participante do reality show, o que, segundo o Sated, agrava a situação legal.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na trama, Gil do Vigor interpretaria um personagem chamado “Gil do Veneno”, que seria um fofoqueiro profissional, refletindo algumas de suas características pessoais. A juíza determinou que a Globo deve notificar o Sated antes de qualquer participação de Gil. Até que a emissora apresente um contrato formal com o artista, sua atuação está proibida. Se a emissora não cumprir a liminar, poderá enfrentar uma multa de R$ 30 mil. A decisão ainda permite que a Globo recorra da medida judicial. Gil do Vigor estava agendado para iniciar as gravações de suas cenas na próxima semana. A novela já conta com a ex-BBB Rafa Kalimann, que tem o registro de atriz.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA