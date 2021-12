Liziane joga bebida em Erasmo, empurra Lary e é expulsa da festa de ‘A Fazenda 13’; assista

Modelo também chagou Gui Araújo de ‘canceladinho’ e fez comentários sobre Dynho Alves e Sthe Matos estarem solteiros

Reprodução/Record/16.12.2021 Liziane Gutierrez empurrou Lary Bottino na festa de 'A Fazenda 13'



A modelo Liziane Gutierrez causou, e não foi pouco, na última festa do reality “A Fazenda 13”, tanto que acabou sendo expulsa da confraternização pela Record. Todos os peões retornaram à sede para participar dessa última festa, menos Fernanda Medrado, que desistiu do programa, e Nego do Borel, que foi expulso. Liziane foi a primeira eliminada e, no pouco tempo em que permaneceu no jogo, ela se desentendeu com Erasmo Viana. Quando deixou a casa, ela chamou o influenciador fitness de machista e afirmou que iria processá-lo por suas atitudes na casa.

Durante a festa, Liz quis descontar sua raiva e jogou uma bebida na cabeça do modelo. Lary Bottino, que entrou no jogo após a saída da modelo, estava perto e decidiu revidar jogando seu drink em Liziane. “Está doida?”, gritou a ex-amiga de Anitta. A primeira eliminada de “A Fazenda 13” reagiu dando um empurrão em Lary, que caiu em cima de uma mesinha. A influenciadora ficou revoltada e precisou ser controlada por outros peões enquanto xingava Liz. Durante a festa, a modelo também provocou Gui Araújo, chamando ele “canceladinho” e fez piada com o fato de Dynho Alves e Sthe Matos estarem solteiros. O fogo no feno foi real! Veja as reações nas redes sociais:

Liziane Gutierrez causa em festa de A Fazenda 13 pic.twitter.com/uPikGM4ovG — Babilônia (@hamudaniel19) December 16, 2021

A Liziane Gutierrez em 7 segundos fez mais que o Bil em 3 meses dentro do realitty pic.twitter.com/HnM3VaVc7g — bαng-bαng-bαng Ra-tá-tá-tá 💥 (@iamvictordiass) December 16, 2021