Record revolta público ao cancelar momento mais aguardado de ‘A Fazenda 13’; entenda

A aguardada ‘Cabine de Descompressão’ com Dynho Alves e Sthe Matos foi cancelada logo após a eliminação dos peões; emissora não se justificou e apresentadores foram pegos de surpresa

Reprodução/Record/15.12.2021 Dynho Alves e Sthe Matos foram eliminados juntos em 'A Fazenda 13'



Mais uma eliminação dupla aconteceu em “A Fazenda 13” e, por ironia do destino, Dynho Alves de Sthe Matos deixaram o reality juntos e o momento mais aguardado do público era a participação deles na “Cabine de Descompressão”, atração comandada por Lucas Selfie e Lidi Lisboa. Isso porque, é nesse momento que os peões eliminados ficam sabendo o que aconteceu aqui fora, ou seja, eles descobririam ao vivo que estão solteiros. A aproximação do cantor com a influenciadora digital na casa não agradou seus parceiros aqui fora. MC Mirella, casada com Dynho, entrou com um pedido de divórcio e saiu de casa, Victor Igoh também colocou um fim no seu noivado com Sthe. O problema é que a aguardada “Cabine de Descompressão” foi cancelada pela Record assim que os participantes foram eliminados. A emissora não se justificou e coube aos apresentadores da atração dar a notícia aos fãs.

“Pois é gente, não vai ter ‘Cabine de Descompressão’ hoje. Voltando para casa, boa noite. Amanhã tem live com os dois eliminados. Para vocês que me acompanham aqui e comentam todas as ‘Cabines de Descompressão’ é meu dever explicar que tomamos esse susto juntos. Eu e a Lidi Lisboa estávamos prontos em Itapecerica e soubemos que virou uma live amanhã às 13h. Chegando em casa já e vou de berço. Apesar dos apesares estou muito feliz com as mensagens que vocês estão mandando porque sabem a dedicação e energia que eu boto em tudo que eu faço”, escreveu Selfie no Twitter. “Gente, descobri junto com vocês. Não vai rolar a ‘Cabine de Descompressão’. Mil desculpas”, postou Lidi.

Na Record News, foi divulgado que Dynho estava “armando o maior barraco e querendo brigar com geral” no camarim e que a Sthe estava chorando. Após a eliminação, os ex-participantes da edição se reuniram em uma festa e o que se viu foi o funkeiro de cara fechada e a influenciadora chorosa. A equipe do cantor desmentiu que ele se alterou no camarim de “A Fazenda 13”: “Não houve barraco, nem nada que está sendo divulgado. Um jornalista postou a notícia e outras páginas repostaram informando que ‘parece’ que está acontecendo, mas não está! O Dynho deve estar numa mistura de sentimentos e querendo saber mais um pouco de tudo. Emanem energias positivas. O nosso jogo acabou. Tudo será conversado e explicado para o Dynho da melhor forma possível”. Nas redes sociais, o público demonstrou sua indignação com o cancelamento da “Cabine de Descompressão”. Veja a repercussão:

