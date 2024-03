Lucas Henrique é o líder da semana no ‘BBB 24’

Pela segunda vez, brother conquista a liderança do reality show e garante mais uma semana no reality show sem ir ao Paredão

Reprodução/X @BBB Esta é a segunda vez que Lucas Henrique, o Buda, é líder do Big Brother Brasil 2024



Lucas Henrique, o Buda, é o novo líder da semana no Big Brother Brasil 2024. A prova desta quinta-feira, 29, teve como foco a habilidade e mira dos participantes. Na primeira etapa, todos competiram e o objetivo era descer um escorregador e arremesar um item de maneira que atingisse um espaço delimitado para obter pontos. Os três brothers que mais pontuaram foram Matteus, Lucas Henrique, Michel e Yasmin Brunet, que avançaram para a segunda etapa da prova. Com 60 pontos na última etapa, Buda conseguiu conquistar a 11ª prova de liderança do reality show. Esta é a segunda vez que o brother consegue o posto mais desejado da casa. Para o VIP, Buda escolheu levar Yasmin, Wanessa Camargo, Leidy Elin e MC Bin Laden, como parte de sua estratégia para manter os participantes como aliados.