Lucas Lucco sai em defesa de Rodolffo após eliminação do ‘BBB 21’: ‘Coração bom’

Cantor elogiou o sertanejo e disse que a participação dele no reality mudou o jeito do ex-BBB pensar

Divulgação/07.04.2021 Lucas Lucco saiu em defesa de Rodolffo após eliminação polêmica do 'BBB 21'



Rodolffo chegou perto do top 10 do “BBB 21”, mas acabou sendo eliminado do programa na noite de terça-feira, 6. O comentário de teor racista feito pelo cantor, que comparou o cabelo de João Luiz ao de um “homem das cavernas”, foi decisivo para sua eliminação. Com a votação encerrada, Tiago Leifert chegou a se posicionar sobre o assunto e explicou, acompanhado do desabafo de Camilla de Lucas, sobre o que representa o black power. Em meio as críticas que o sertanejo passou a receber, o cantor Lucas Lucco decidiu seguir o caminho contrário e se posicionar a favor dele.

Em um post no Instagram, ele homenageou Rodolffo: “Meu irmão, parabéns por ter encarado esse desafio! Mais esse desafio. Depois de tantos, né? Quem conhece a história de vocês [Israel e Rodolffo] sabe bem”, escreveu o Lucas, que ressaltou o sucesso que a música Batom de Cereja está fazendo. “Tenho certeza que a sua participação nesse jogo já mudou a sua vida e a sua forma de pensar e vai mudar mais ainda, com o coração bom que você tem, sei que vai se esforçar sempre para ser uma pessoa melhor porque um cantor melhor eu não sei se tem muito jeito (risos) porque você canta muito, bastião! Deus abençoe demais. Sempre na torcida”, finalizou o artista que já gravou mais de uma música com a dupla sertaneja.