Buscas por ‘black power’ e ‘racismo’ crescem 500% após discurso de Tiago Leifert no ‘BBB 21’

Apresentador falou com os participantes do reality após fala racista de Rodolffo sobre cabelo de João Luiz

Reprodução Tiago Leifert se posicionou após fala racista de Rodolffo sobre cabelo de João Luiz



O Big Brother Brasil desta terça-feira, 06, ditou as buscas na internet. Após o discurso de Tiago Leifert sobre racismo, contextualizando a fala racista do eliminado Rodolffo sobre o cabelo de João Luiz, as buscar por termos como “racismo” e “black power” aumentaram 500% no Google em apenas uma hora, de acordo com a plataforma Google Trends. Outras pesquisas relacionadas ao tema como “racismo nos Estados Unidos”, citado pelo apresentador do reality em sua fala, “Malcom X” e “Dia do Consciência Negra” tiveram aumentos repentinos identificados. Em contrapartida, termos como “existe racismo contra branco” e “racismo inverso” também tiveram alta.

Assista abaixo o discurso de Tiago Leifert: