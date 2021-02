Repórter da Globo faz campanha ao vivo para Karol Conká ser eliminada do ‘BBB 21’; assista

‘Quero saber se você já exerceu seu papel de cidadão votando nesse paredão’, brincou Isaac Macêdo

Reprodução/Globo/23/02/2021 Isaac Macêdo pediu ao vivo no jornal da Globo para público votar em Karol Conká



O público do “BBB 21” estava ansioso para ver Karol Conká no paredão e, após a indicação de Sarah no último domingo, 21, a sister não conseguiu escapar. A expectativa para a cantora ser eliminada com recorde de rejeição está grande e tem até repórter da Globo fazendo campanha para a rapper ser eliminada. O jornalista Isaac Macêdo virou assunto nas redes sociais ao quebrar os protocolos e pedir ao vivo no “Bom Dia Ceará” para o público votar na artista. “Só notícia boa, melhor que isso só a eliminação de Karol Conká no paredão mais tarde no ‘Big Brother Brasil’. Eu quero, inclusive, saber se você já exerceu seu papel de cidadão votando nesse paredão”. brincou o repórter.

O âncora do jornal matinal da Globo no Ceará, Leal Mota Filho, entrou na brincadeira e respondeu: “Ainda não, Isaac, mas eu vou fazer, como acho que a grande maioria vai votar hoje. Vamos aguardar esse paredão, talvez o mais esperado de toda a história do ‘BBB’. Expectativa está grande”. Karol Conká, que é considerada uma das vilãs da edição, disputa o paredão com Arthur e Gilberto. Devido às polêmicas que se envolveu dentro da casa, o público quer que a sister saia com a maior porcentagem da história do programa. Atualmente, Nego Di, que foi eliminado na última semana com 98,76% dos votos em um paredão triplo, é o brother que lidera o ranking de participantes com maior rejeição do reality show.