Lula se junta ao ‘clima de Copa do Mundo’ na torcida por Fernanda Torres no Oscar: ‘Hoje o Brasil só pensa nisso’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou seu apoio à atriz Fernanda Torres e ao filme “Ainda Estou Aqui”, que estão entre os finalistas do Oscar. A cerimônia de premiação acontecerá em Los Angeles, onde Fernanda disputa o prêmio de Melhor Atriz, enquanto o longa-metragem concorre nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional. Em uma postagem nas redes sociais, Lula destacou a importância do momento, afirmando que “hoje o Brasil inteiro só pensa nisso”.

O vídeo compartilhado pelo presidente fala em “clima de Copa do Mundo” e traz imagens de memes, foliões e personalidades que enfatizam a torcida pela atriz. O filme “Ainda Estou Aqui” teve uma recepção calorosa na sua estreia no Festival de Veneza, onde foi aplaudido por quase dez minutos. Desde então, a produção foi selecionada para mais de 50 festivais ao redor do mundo e já conquistou 39 prêmios, além de ter arrecadado aproximadamente R$ 162 milhões em bilheteira global, atraindo 5,2 milhões de espectadores apenas no Brasil.

A expectativa em torno do Oscar é alta, e a torcida por Fernanda Torres e pelo filme reflete o orgulho nacional em relação ao reconhecimento internacional do cinema brasileiro. A atriz chegou a pedir que não houvesse clima de “Copa do Mundo” na disputa pela estatueta. O Brasil, no entanto, não obedeceu.

Hoje o Brasil inteiro só pensa nisso 🏆 Todo mundo na torcida por Ainda Estou aqui e por Fernanda Torres no Oscar. pic.twitter.com/YAd1bgyea6 — Lula (@LulaOficial) March 2, 2025

