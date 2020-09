Victoria Villarim e sertanejo Mariano são confirmados em ‘A Fazenda 12’

Bailarina e dupla de Munhoz foram confirmados em atração da Record; programa estreia nesta terça (8)

Reprodução/Instagram/victoriavillarim Victoria é bailarina e foi namorado do sertanejo Eduardo Costa



A bailarina Victoria Villarim, ex-namorada do sertanejo Eduardo Costa, foi a segunda participante confirmada de “A Fazenda 12“. O sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz e intérprete do hit “Camaro Amarelo”, também foi anunciado pela TV Record nesta terça-feira (8) através do perfil oficial do reality show no TikTok. A funkeira Jojo Todynho foi outro nome revelado pela emissora ontem. Ao todo, serão 20 participantes confinados no programa. Na segunda-feira (7), Túlio Maravilha acabou entregando que a mulher, Cristiane Maravilha, também integra o elenco da “Fazenda”.