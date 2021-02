Após rescindir contrato, Maisa participa de reality show no SBT

Apresentadora será uma das participantes de uma disputa culinária com outras celebridades

Reprodução/Instagram/maisa Maisa será uma das famosas a disputar o 'Bake Off: Celebridades'



Um bom filho à casa torna! A atriz e apresentadora Maisa, que recentemente estrelou o filme “Pai em Dobro” na Netflix, vai voltar a aparecer no SBT após rescindir contrato com a emissora de Silvio Santos. Desta vez, ela não irá comandar nenhuma atração, mas fará parte dos participantes do reality show culinário “Bake Off: Celebridades”. A assessoria de imprensa do SBT confirmou à Jovem Pan a participação de Maisa na atração e afirmou que os demais participantes serão divulgados nas próximas semanas. Maisa ficou por 13 anos na emissora e decidiu pedir demissão em outubro do ano passado para focar em novos projetos, mas deixou claro que continuaria ligada ao SBT através do Teleton. A estreia da edição especial do “Bake Off” está prevista para o dia 20 de fevereiro, às 22h30, e, segundo divulgado pela Quem, o programa já foi gravado seguindo os protocolos de segurança devido à Covid-19. Serão 16 competidores famosos e a final deve ser exibida no final de abril. A atração já foi comandada por Ticiana Villas Boas e, atualmente, é apresentada por Nadja Haddad.