Maisa quer Rodolffo fora do ‘BBB 21’ após fãs encontrarem post ‘maldoso’ do cantor sobre ela

Cantor escreveu em 2010 que discussão sobre aborto deveria acontecer antes da apresentadora ser nascido; ela lamentou e relatou problemas da mãe na sua gravidez

Reprodução/Instagram/maisa Maisa se pronunciou nas redes sociais sobre um post antigo de Rodolffo no Twitter



A apresentadora Maisa quer ver Rodolffo fora do “BBB 21”, isso após seguidores encontrarem um post antigo feito pelo cantor no Twitter, no qual ele fala da ex-estrela do SBT. “Não é meio tarde para o Serra e a Dilma discutirem o aborto? Agora a Maisa já está aí”, escreveu o sertanejo em 2010 na rede social. O artista está no primeiro paredão da temporada e nesta segunda-feira, 1, a apresentadora declarou seu voto: “E agora vamos de #ForaRodolffo, mas sem ódio pelo amor de Deus”. Em seguida, Maisa se pronunciou sobre o polêmico post do sertanejo e deixou claro que mesmo querendo que ele seja o primeiro eliminado não fará nenhum mutirão nas redes sociais incentivando os fãs a votarem contra ele.

“Vocês estão me marcando num tweet que o Rodolffo fez sobre mim em 2010 (administrador dele apagou e eu vi, ok?). Vou falar uma coisa, embora eu ache que esse tweet tenha sido completamente imaturo, pesado e maldoso para um adulto fazer sobre uma criança de 8 anos, levando em consideração que tenho família e que engravidar era o sonho da minha mãe (ela teve complicações no passado e ouviu que não poderia nunca engravidar). Eu prefiro acreditar que o Rodolffo mudou seu conceito sobre mim e que respeita a mulher de 18 anos que eu sou”, começou escrevendo Maisa. “Sou completamente contra todo tipo de ódio e espero que meus primos não xinguem ele por isso. Mas claro que falando sobre o jogo, visto que eu gostava de todo mundo que estava no paredão, agora tenho um motivinho para torcer contra ele (risos). Esperando o Rodolffo sair para um dia me conhecer pessoalmente e pedir desculpas”, concluiu a protagonista de “Pai em Dobro”.

Os seguidores da apresentadora ficaram insistindo para que ela fizesse um mutirão para tirar o sertanejo do jogo e Maisa voltou a dizer: “Não vou fazer gente, só estou falando em quem eu vou votar. E me pronunciei porque já tinha gente causando e pedindo treta. Para que isso, né? Eu nem ia votar nele (risos), mas agora tenho um motivo pessoal, mas só de zoeira porque me expliquei no tweet. As pessoas mudam. Eu realmente não quero gastar minha energia com isso, espero que vocês entendam. Comuniquei meu voto e agora vou assistir ao programa que nem vocês”.

E agora vamos de #ForaRodolffo mas sem odio pelo amor de Deus — +a PAI EM DOBRO (@maisa) February 1, 2021

N vou fazer gente, só tô falando em quem eu vou votar. E me pronunciei pq já tinha gente causando e pedindo TRETA. Pra que isso ne? Eu nem ia votar nele kkkk mas agora tenho um motivo pessoal 🤣 mas só de zoeira pq me expliquei no tweet. As pessoas mudam. https://t.co/ZlLOP3qk1Y — +a PAI EM DOBRO (@maisa) February 1, 2021