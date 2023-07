Manoel Soares expõe carta de demissão e abre o jogo sobre saída da Globo

Ex-apresentador do ‘Encontro’ se manifestou após ser especulado que ele tratou mal profissionais da emissora nos bastidores e andou de roupão pelos corredores

Reprodução/Globo Manoel Soares deixou a Globo na última sexta-feira, 3



O apresentador Manoel Soares rebateu as acusações de que foi demitido da Globo por causa da forma como agia nos bastidores da emissora. O jornalista, que co-apresentava o “Encontro” ao lado de Patricia Poeta, negou que tratava mal os profissionais da casa e expôs sua carta de demissão para reforçar isso. “Essa é a última vez que venho falar sobre esse assunto. Por conta da minha saída da Globo na última sexta-feira, alguns perfis de redes sociais e alguns jornais estão especulando as razões da minha saída. E entre essas especulações, estão denúncias de compliance em que eu teria tratado mal algumas pessoas, andado de roupão nos corredores e por aí vai”, declarou Manoel em um vídeo publicado no Instagram. “Primeira coisa que é importante nós entendermos, compliance é uma ferramenta fundamental para que empresas sérias possam oportunizar denúncias se os seus funcionários se sentem ofendidos ou atingidos por uma conduta inapropriada. Depois que a denúncia é feita, obviamente que um comitê de compliance precisa fazer uma investigação e, se essa denúncia se comprovar, a pessoa que cometeu o erro e fez o que não deveria ter feito precisa responder pelas suas ações.”

O jornalista, que migrou para o “Encontro” após se destacar como repórter do “É de Casa”, disse que sua saída da Globo não tem relação com denúncias de compliance. “Com relação a essas acusações que estão falando que eu teria cometido dentro da empresa, se eu tivesse feito isso, eu teria sido demitido por justa causa, porque é assim que se age quando uma pessoa comete uma situação de assédio da maneira que as pessoas estão falando. Não foi isso o que aconteceu. Vou fazer algo que não me agrada, mas só para a gente encerrar esse assunto, vou colocar aqui minha carta de desligamento da Globo [veja abaixo]. Vocês estão vendo, está escrito ‘sem justa causa’, ou seja, foi um desligamento de comum acordo. Se eu fosse culpado, seria por justa causa”, afirmou. Na carta de demissão, está escrito o seguinte: “A GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A vem por meio deste, formalizar seu desligamento como aviso prévio indenizado. Seu último dia trabalhado será 03/07/2023”. Manoel enfatizou ainda que difamação é crime e fez um trocadilho com o nome do programa que comandou nas manhãs da Globo: “Nosso encontro vai ser muito mais bonito daqui para frente”. A demissão do apresentador aconteceu após rumores de atritos com Patricia, que frequentemente era criticada nas redes sociais por cortar falas de Manoel no programa ao vivo.