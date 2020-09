‘A Maldição da Mansão Bly’ apresenta nova casa assombrada em trailer; assista

Victoria Pedretti está de volta em antologia de terror da Netflix, que estreia nova história em outubro

Reprodução/YouTube Victoria Pedretti também participou de 'A Maldição da Residência Hill' e retorna em novos episódios da antologia



“A Maldição da Mansão Bly“, segunda parte da antologia de terror iniciada com “A Maldição da Residência Hill“, ganhou o seu primeiro trailer nesta quarta-feira (23). No vídeo, a produção da Netflix apresentou a nova casa assombrada que será palco de histórias aterrorizantes. As atrizes Victoria Pedretti (“You”) e T’Nia Miller (“Years and Years”) estão na série. Criada por Mike Flanagan, a antologia é inspirada na obra “A Volta do Parafuso”, publicada em 1898 por Henry James.

Os atores Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Catherine Parker, Rahul Kohli, Amelia Eve, Benjamin Ainsworth e Amelie Smith completam o elenco. “A Maldição da Mansão Bly” estreia no dia 9 de outubro no catálogo da Netflix.

Confira o trailer: