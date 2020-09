Atriz de ‘3%’ lança disco de estreia; ouça

Amanda Magalhães, que interpretou Natália na série da Netflix, lançou o álbum ‘Fragma’

Divulgação/Lydio Alexander Amanda Magalhães lançou o disco 'Fragma'



A cantora e atriz Amanda Magalhães, conhecida pelo trabalho na série “3%“, da Netflix, lançou na semana passada o álbum “Fragma“, o primeiro da carreira musical. O disco tem participação de Seu Jorge, além do single “Talismã“, um dos mais conhecidos da cantora, em que ela canta com Liniker. “É sobre reunir os cacos de todas as Amandas que eu já fui enquanto amava e enquanto amo”, explica a artista sobre o álbum em comunicado divulgado à imprensa.

“Quando penso nesse trabalho, ouço os amores que vivi, ali, fragmentados. Percebo como cada uma dessas partes de mim me fizeram inteira até mesmo quando eu estava aos pedaços. ‘Fragma’ atravessa e revira minha trajetória afetiva de diferentes maneiras e representa o início do meu encontro com a produção musical”, continua Amanda Magalhães. Nas telinhas, a artista ficou conhecida pela personagem Natália em “3%”. Ela participou das últimas três temporadas da série brasileira da Netflix, estrelada por Bianca Comparato. Ouça o disco “Fragma” abaixo: