Manu Gavassi brilha no Meus Prêmios Nick 2020; veja todos os vencedores

Cantora levou seis prêmios, entre eles Hit Nacional Favorito (Áudio de Desculpas) e Artista Musical Favorito

Divulgação Nickelodeon/ Cleiby Trevisan Manu Gavassi levou seis prêmios no Meus Prêmios Nick de 2020



Na noite desse domingo (27) aconteceu a 21ª edição dos Meus Prêmios Nick, tradicional premiação da emissora Nickelodeon. Sem plateia e seguindo os padrões determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) contra a Covid-19, o MPN teve recorde de votação nesse ano. Foram contabilizados 233 milhões de votos em 24 categorias. O evento foi comandado por Bruno Gagliasso e o ‘MPN Squad’, formado por Any Gabrielly, Bibi Tatto, Klara Castanho e Raissa Chaddad. A grande vencedora da noite foi a cantora Manu Gavassi que levou seis zeppies laranjas nas categorias de Artista Musical Favorito, Conteúdo Digital do Ano (Garoto Errado), Hit Nacional Favorito (Áudio de Desculpas), Criador do Ano, Instagram do Ano e Style do Ano. Em seu discurso ela agradeceu os fãs. “Hoje é um dos momentos mais transformadores da minha vida. Estar de volta na premiação significa não desistir de você, dos seus sonhos. O mundo precisa de pessoas incríveis com ideias malucas”.

O MPN também contou com apresentações de Larissa Manoela, que fez um cover acústico de ‘thank u, next’, de Ariana Grande; Gustavo Mioto que apresentou os hits ‘Com ou Sem Mim’ e ‘Anti-Amor’, e o grupo Now United que performou ‘Feel It Now’ e levou quatro prêmios: Fandom do Ano (Uniters), Hit Internacional Favorito (Comed Together), Vencedores Épicos do KCA e Artista Internacional Favorito. A brasileira Any Gabrielly, que faz parte do grupo, levou a estatueta de Challenger do Ano.

Confira abaixo todos os vencedores do Meus Prêmios Nick 2020:

Agradecimento Épico

Turma da Mônica (2019)

Vencedores Épicos do KCA

Now United (2020)

Slime Épico

Alok (2017)

Aposta Trendy By Nick

Lorena Queiroz

Artista de TV Feminina

Marina Ruy Barbosa

Artista de TV Masculino

João Guilherme

Artista Internacional Favorito

Now United

Artista Musical Favorito

Manu Gavassi

Canal de Youtube do Ano

Enaldinho

Conteúdo Digital do Ano

Garoto Errado (Manu Gavassi)

Desenho Animado Favorito

Bob Esponja

Fandom do Ano

Uniters (Now United)

Filme do Ano

Modo Avião

Gamer do Ano

Flakes Power

Hit Internacional Favorito

Now United – Come Together

Hit Nacional Favorito

Manu Gavassi – Áudio De Desculpas

Inspiração do Ano

Manu Gavassi

Criador do Ano

Manu Gavassi

Live do Ano

Marília Mendonça

Programa da Nick Favorito

Henry Danger

Programa de TV Favorito

Bia

Ship do Ano

João Guilherme e Jade Picon

Style do Ano

Manu Gavassi

Challenger do Ano

Any Gabrielly