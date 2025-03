Marca-passo de Gene Hackman indica data da morte do ator

Análise do aparelho revelou que o artista faleceu em 17 de fevereiro, nove dias antes da localização dos corpos, incluindo da esposa Betsy Arakawa e do cachorro da família

HECTOR MATA / AFP Ambos os corpos mostravam sinais avançados de decomposição, com extremidades mumificadas



Os corpos de Gene Hackman, sua esposa Betsy Arakawa e o cachorro da família, foram encontrados em 26 de fevereiro. A análise do marca-passo de Hackman revelou que ele faleceu em 17 de fevereiro, o que significa que sua morte ocorreu nove dias antes da localização dos corpos. Os cadáveres foram encontrados em ambientes distintos da residência, apresentando sinais de decomposição, mas sem indícios de monóxido de carbono.

As investigações indicam que é possível que Hackman e Betsy tenham morrido em momentos diferentes, mas a determinação de quem faleceu primeiro é um desafio. Ao lado do corpo de Betsy, foram encontrados comprimidos espalhados, o que levanta questões sobre as circunstâncias de sua morte. Ambos os corpos mostravam sinais avançados de decomposição, com extremidades mumificadas.

A princípio, a possibilidade de intoxicação por monóxido de carbono foi considerada, mas essa linha de investigação foi descartada após a análise do sistema de encanamento e do ambiente ao redor da casa. Não foram encontrados vestígios de gás nos corpos, o que complicou ainda mais a elucidação do caso. As autoridades estão tratando as mortes como suspeitas, o que levou à abertura de uma investigação detalhada.

Os laudos médicos legistas, que são essenciais para esclarecer as causas das mortes, podem levar de quatro a seis semanas para serem finalizados. Além disso, o relatório toxicológico, que pode fornecer informações cruciais, pode demorar até três meses ou mais para ser concluído.

