Polícia investiga últimos passos de Gene Hackman para tentar descobrir causa da morte 

Autoridades do Novo México investigam mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa, analisando registros telefônicos e câmeras de segurança.

Divulgação

As autoridades do Novo México iniciaram uma investigação sobre os registros de telefonia de Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, após a trágica descoberta de seus corpos na última quinta-feira (27). O foco da investigação é estabelecer uma linha do tempo que revele os últimos passos do ator e de sua parceira. Os detetives estão analisando imagens de câmeras de segurança na área onde o casal residia, além de examinar os registros telefônicos. Essa abordagem visa identificar possíveis contatos que Hackman e Arakawa tiveram antes de suas mortes, o que pode fornecer pistas importantes para o caso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A decisão de investigar os registros telefônicos foi motivada pelos resultados da autópsia, que não revelou sinais de trauma nos corpos. Essa ausência de evidências físicas torna a investigação mais desafiadora, levando os investigadores a buscar informações em outras fontes. A vida pessoal do casal, que sempre foi bastante reservada, pode dificultar ainda mais o andamento das investigações. A falta de informações sobre suas interações sociais e atividades recentes pode ser um obstáculo para os detetives que tentam esclarecer as circunstâncias que cercam a morte de Hackman e Arakawa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA