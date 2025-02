Corpos de Gene Hackman e Betsy Arakama foram encontrados em estado de mumificação ao lado de pílulas, diz jornal

A família do vencedor do Oscar levantou a hipótese de que a causa das mortes poderia ser um vazamento de gás tóxico; por outro lado, as autoridades estão tratando os falecimentos como suspeitos

Os corpos do ator Gene Hackman, 95 anos, e da esposa Betsy Arakama, 63, foram descobertos em estado de mumificação em sua residência em Santa Fé, Novo México, nesta madrugada, conforme reportado pelo Daily Mail. A cena revelava pílulas espalhadas pelo banheiro, e a condição dos corpos indicava sinais avançados de decomposição. Betsy apresentava inchaço facial e mumificação nas extremidades, enquanto Gene Hackman mostrava características semelhantes.

Os trabalhadores responsáveis pela manutenção da propriedade relataram que não tinham visto o casal há pelo menos duas semanas. A situação alarmante foi agravada pela presença de um cão morto ao lado de Betsy, além de outros dois cães que estavam vivos na casa. Um estava no banheiro e outro solto na propriedade. A polícia ainda não conseguiu identificar as pílulas encontradas nas proximidades de Betsy.

A família de Hackman levantou a hipótese de que a causa das mortes poderia ser um vazamento de gás tóxico. Por outro lado, as autoridades estão tratando os falecimentos como suspeitos e solicitaram uma investigação minuciosa para esclarecer as circunstâncias. Uma ligação anônima para os serviços de emergência, feita por uma pessoa em estado de desespero, chamou a atenção das autoridades. No áudio da ligação para o 911, obtido pelo site TMZ, um homem que seria zelador implora “freneticamente para que o despachante envie alguém até a casa” onde o casal morava.

O ator morava em Santa Fé desde a década de 1980 e se casou com Betsy Arakawa em 1991. Com mais de 40 anos de carreira, Gene Hackman atuou em mais cem filmes, fez peças de teatro e trabalhos para a TV. Ele venceu seu primeiro Oscar com “Operação França” (1971), o segundo pelo faroeste “Os Imperdoáveis” (1992). Hackman também venceu o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante pelo papel no faroeste.

