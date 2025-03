Marcelo Rubens Paiva critica comentário de Ana Furtado sobre a Argentina no Oscar: ‘Totalmente sem noção’

Durante entrevista com Selton Mello no dia da premiação, apresentadora soltou um ‘chupa, Argentina’ e causou mal-estar; ator recordou as estatuetas do país vizinho

Montagem: Instragram: @marcelorubenspaiva/@aanafurtado Marcelo Ribens Paiva criticou fala de Ana Furtado durante o Oscar



A apresentadora Ana Furtado foi alvo de críticas após um comentário durante a cobertura do Oscar 2025, no último domingo (2). Ao entrevistar o ator Selton Mello no tapete vermelho da premiação, Furtado reagiu à fala do artista sobre a valorização do cinema brasileiro com a expressão: “Chupa, Argentina!”. Mello imediatamente rebateu, lembrando que a Argentina já venceu duas vezes o Oscar de Melhor Filme Internacional, enquanto o Brasil nunca conquistra a estatueta na categoria — a conversa aconteceu antes da premiação.

O comentário da apresentadora gerou repercussão nas redes sociais, sendo criticado por internautas e pelo escritor Marcelo Rubens Paiva. Em sua conta no X (antigo Twitter), Paiva classificou a fala como “totalmente sem noção” e destacou a parceria e admiração mútua entre os cinemas brasileiro e argentino.

Totalmente sem noção. Desnecessário. Nada a ver. Ela ignora nossas parcerias e admiração mútua. Desconsiderem… Viva o cinema argentino! https://t.co/l47JP8HRjG — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) March 3, 2025

A polêmica ocorreu na noite em que o Brasil ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional com “Ainda Estou Aqui”, adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. O Brasil é o terceiro país latino-americano com mais indicações na categoria, atrás do México e da Argentina. Enquanto o México acumula nove indicações, a Argentina tem oito e já venceu duas vezes, com “A História Oficial” (1986) e “O Segredo dos Seus Olhos” (2010).

Veja o comentário de Ana Furtado

CLIMÃO! Durante uma entrevista com Selton Mello, Ana Furtado solta um “Chupa, Argentina!”, e o ator rebate: “A Argentina tem dois Oscars de Melhor Filme Internacional, a gente não tem nenhum. Como assim?” #Oscars pic.twitter.com/njpw0XrxUM — poponze (@poponze) March 2, 2025

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA