‘Orgulho do nosso cinema e da nossa democracia’, diz Lula sobre Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’

O governo Lula se opõe à reabilitação de emendas parlamentares canceladas, apesar da aprovação no Senado e pressão do Congresso.

Divulgação/Governo Federal Peça elaborada pelo governo brasileiro para celebrar "Ainda Estou Aqui"



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a histórica vitória do filme “Ainda Estou Aqui” no Oscar 2025, na categoria de Melhor Filme Internacional. Em publicação nas redes sociais, ele destacou o orgulho pelo cinema nacional. “Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo”, escreveu Lula.

O cinema brasileiro fez história na noite deste domingo (2), durante a 97ª edição do Oscar. O filme, dirigido por Walter Salles, tornou-se a primeira produção nacional a conquistar uma estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. A vitória foi acompanhada com grande expectativa pelos brasileiros, que, em pleno domingo de Carnaval, se reuniram em frente às telas para torcer pelo longa.

O longa também foi indicado às categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. O roteiro é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e retrata a luta de sua mãe, Eunice Paiva, em busca da verdade sobre o desaparecimento do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, vítima da ditadura militar brasileira nos anos 1970.

Walter Salles dedicou o prêmio à memória de Eunice Paiva e destacou a importância de preservar a história e os direitos humanos. “Esse prêmio vai para ela: Eunice Paiva”, afirmou o cineasta ao receber o Oscar no Teatro Dolby, em Los Angeles.

A conquista também foi celebrada por diversas autoridades. O vice-presidente Geraldo Alckmin ressaltou que o prêmio simboliza o reconhecimento do talento brasileiro. “Um orgulho para todos os brasileiros e brasileiras que, em meio ao Carnaval, pararam para assistir ao nosso país ser reconhecido mundialmente pela sua arte e pela defesa dos valores democráticos”, afirmou.

O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Cultura divulgaram uma nota conjunta parabenizando a equipe do filme. “A premiação reflete a excelência do cinema brasileiro, ampliando sua projeção no cenário internacional. Além disso, reforça o indispensável papel da cultura como instrumento de memória e reflexão”, diz o comunicado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A histórica vitória de “Ainda Estou Aqui” coloca o Brasil em destaque no cenário cinematográfico mundial e reafirma a importância do cinema como ferramenta de preservação da memória e dos direitos humanos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA