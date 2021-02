Após eliminação de Nego Di, Tiago Leifert recebe elogio de Marcos Mion e agradece: ‘Estamos juntos’

O apresentador Marcos Mion, que comandou as últimas edições do reality show “A Fazenda”, na Record, usou as redes sociais para parabenizar Tiago Leifert pela forma como recebeu Nego Di, que foi eliminado do “BBB 21” com a maior rejeição da história do programa. “Mandou bem demais no papo com Nego Di após a eliminação”, elogiou o ex-funcionário da Record. “Ninguém sabe o quão delicado é passar as primeiras informações para um confinado, ainda mais quando não são boas! Leifert abordou tudo com a delicadeza e leveza necessária para o cara não ter um breakdown [desmoronar]”, acrescentou. Tiago Leifert, que não possui conta no Twitter por não gostar da rede social, usou o Instagram para agradecer Mion. “Estamos juntos, maninho! Momento super delicado mesmo, essa hora é das mais difíceis”, escreveu o apresentador do “BBB 21”. Após apresentar uma edição histórica de “A Fazenda” e ser elogiado pelo público, Mion não possui mais contrato com a Record e pode estar na mira da Globo, que no próximo ano não terá mais Faustão e talvez Luciano Huck, se sair como candidato a presidente.

