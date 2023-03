Marido de Giovanna Antonelli quebra o silêncio após ser acusado de assédio sexual por atriz

Leonardo Nogueira disse que foi ‘vítima de um crime’ e que procurou a Justiça após tentarem o extorquir; já a artista teria afirmado na ação que viveu affair com o diretor com a promessa de conseguir trabalho

Reprodução/Instagram/ leonnogueira Giovanna Antonelli e Leonardo Nogueira são casados desde 2009 e possuem duas filhas juntos



O diretor artístico da Globo Leonardo Nogueira, marido da atriz Giovanna Antonelli, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para se manifestar após ser divulgado que ele está sendo processado por uma atriz, cujo nome não foi revelado, que o acusa de assédio sexual. “Fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de justiça”, declarou Leonardo em um post no Instagram. Leonardo definiu como “mentirosa, tendenciosa e maldosa” a forma como o caso se tornou público. “Venho me pronunciar da forma mais transparente como sempre fui, para evitar mais erros e fake news. Agradeço o carinho de amigos e da minha família, o meu bem maior, que segue unida como sempre foi”, pontuou o marido de Giovanna. A atriz, que está no ar atualmente em “Travessia” como Helô, comentou a publicação com emojis de coração.

Entenda o caso

A suposta acusação de assédio se tornou pública após a colunista Fabíola Reipert afirmar no “Balanço Geral”, da Record TV, que teve acesso ao processo. Segundo a jornalista, a atriz que trabalha na Globo pede R$ 2 milhões de indenização por danos morais. Isso porque, ela afirma que teve relações sexuais com o marido de Giovanna em troca de um papel em uma novala. Essa relação extraconjugal teria durado um ano. A atriz conheceu o diretor por meio de um amigo, que procurou para pedir ajuda para realizar testes na Globo. Esse amigo teria dito que apresentaria a atriz a Leonardo, mas avisou que ela teria que passar pelo “teste do sofá” para conseguir um papel. No processo, a atriz anexou prints de conversas que teria trocado com o diretor artístico. Ainda de acordo com Fabíola, a atriz fez um teste para viver Soraya Terremoto, personagem de “Fuzuê”, novela de Gustavo Reiz que vai ocupar o horário das 19h na Globo. Uma artista mais jovem, no entanto, teria conquistado o papel, e isso irritou a atriz, que se sentiu lesada por Leonardo. A Jovem Pan entrou em contato com a Globo para saber se a emissora vai se posicionar sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) também foi procurado e, em nota, informou que “os processos das Varas de Família tramitam sob segredo de justiça”.