Tim Burton retorna com ‘Os Fantasmas Ainda se Divertem’, atraindo nostalgia e novos públicos

“Os Fantasmas Ainda se Divertem” é a nova produção que dá continuidade ao clássico de 1988, “Os Fantasmas se Divertem“. Com direção de Tim Burton, o filme marca seu retorno após um período de dificuldades criativas. O longa, que conta com um elenco de peso, incluindo Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega e Catherine O’Hara, foi produzido nos Estados Unidos e lançado em 2024. O filme apresenta um orçamento maior do que o original e uma campanha de marketing que apela à nostalgia, ressaltando a volta de alguns atores do filme anterior. A narrativa foi adaptada para que novos espectadores possam entender a história sem a necessidade de ter assistido ao primeiro longa, facilitando a entrada de um público mais jovem. A trama, escrita por Alfred Gough e Miles Millar, é marcada por uma série de subtramas que lembram a estrutura de séries de televisão, como “Wandinha“, que também é de sua criação. Jenna Ortega assume o papel de Astrid, filha de Lydia, interpretada por Winona Ryder, e neta de Delia, vivida por Catherine O’Hara. Beetlejuice, novamente interpretado por Michael Keaton, tem uma participação mais significativa nesta sequência.

