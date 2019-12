Após estreia de novo ‘Star Wars’, Mark Hamill homenageia George Lucas

Mark Hamill, o Luke Skywalker do cinema, aproveitou a estreia de “Star Wars: A Ascensão Skywalker” para fazer uma homenagem a George Lucas, o grande idealizador de uma das principais sagas da história.

“No dia da estreia de ‘A Ascensão Skywalker’, não nos esqueçamos que tudo começou com apenas um homem: GEORGE LUCAS. Ele, sozinho, critou aquela galáxima muito, muito distante que inspirou gerações”, escreveu o ator, ao compartilhar fotos ao lado do diretor.

Hamill ainda completou: “Então, ele me deixou fazer parte [da galáxia] e mudou minha vida para sempre…”

As #TheRiseOfSykwalker arrives in theaters, let's not forget that it all started in the imagination of just 1 man: GEORGE LUCAS. He alone created that galaxy far, far away that has inspired generations. Then, he let me be a part of it & changed my life forever…#ALifetimeOfLuke pic.twitter.com/0HPUUrInUj

