Marquito se emociona ao contar sobre última vez que viu Silvio Santos

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O humorista Marquito chega ao Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, onde morreu o icônico apresentador Silvio Santos



Diversos artistas e personalidades, como Otávio Mesquita e Dudu Camargo, passaram pelo Hospital Albert Einstein para prestar suas homenagens ao apresentador Silvio Santos, que morreu na madrugada deste sábado (17). Todos destacaram o carinho e o jeito único de Silvio em lidar com as pessoas, incluindo funcionários e colegas de trabalho. Marquito, que trabalhou muitos anos com Silvio Santos, também esteve presente e compartilhou um depoimento emocionado. Ele relembrou momentos marcantes ao lado do apresentador, destacando a última foto que tirou com ele e a forma carinhosa como Silvio tratava todos ao seu redor. Marquito expressou sua tristeza pela perda e ressaltou o impacto que o comunicador teve em sua vida e na de muitos outros.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde a divulgação da notícia, o Hospital Albert Einstein recebeu um grande número de fãs e membros da imprensa. A movimentação foi intensa, com pessoas buscando informações e querendo prestar suas últimas homenagens ao ícone da televisão brasileira. No entanto, a movimentação diminuiu após a saída do corpo do apresentador, marcando o fim de um capítulo importante na história da TV brasileira. A família informou que não haverá velório público.

*Com informações de Alvaro Nocera