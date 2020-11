‘MasterChef Brasil’ terá episódio só com participantes negros

A Band afirmou que isso não foi destacado no programa e que os competidores foram escolhidos pelo talento e não pela cor da pele

Divulgação/Band 'MasterChef Brasil' terá só competidores negros na terça-feira, 1



Com a pandemia, o “MasterChef Brasil” ganhou uma nova configuração e toda semana novos participantes disputam para agradar os jurados Érick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça. Um detalhe é que no programa da próxima terça-feira, 1, todos os participantes da atração são negros. A assessoria de imprensa da Band explicou à Jovem Pan que isso não foi destacado na divulgação e nem na gravação do programa. “O MasterChef Brasil sempre buscou trazer diversidade e representatividade, por isso, neste episódio não será diferente. É uma edição como outra qualquer, com pessoas que se inscreveram e mereceram estar no talent show. Os participantes não estão ali pela cor da pele, mas sim pelo talento gastronômico e pelo sonho de ser um MasterChef”, afirmou a emissora em nota. O programa é exibido às 22h45 e o próximo episódio promete ser muito comentado nas redes sociais.