‘Mauricio de Sousa – O Filme’ ganha trailer emocionante; assista

Filme sobre o icônico criador da ‘Turma da Mônica’ também ganhou data de estreia

Reprodução/Boa Ideia Entreteniment Mauro Sousa interpreta Maurício de Souza na cinebiografia sobre o icônico quadrinista



Um dos maiores artistas nacionais ganhará uma cinebiografia para registrar sua história e trajetória. Em Mauricio de Sousa – O Filme, o público vai poder mergulhar nos detalhes da vida do criador da Turma da Mônica e todo seu legado. O filme aposta em um olhar íntimo e inspirador ao retratar a trajetória do maior nome dos quadrinhos brasileiros.

O trailer oficial apresenta cenas inéditas do longa, revelando momentos marcantes da vida de Mauricio — desde a infância, vivida por Diego Laumar, passando pela relação com seus pais, interpretados por Emílio Orciollo Neto e Natália Lage, até os primeiros passos rumo ao sonho de viver do desenho.

Já adulto, Mauricio é vivido por Mauro Sousa, em um retrato sensível e tocante de sua trajetória, com destaque para o vínculo com Vó Dita (Elizabeth Savalla), uma das figuras centrais em sua formação, e com sua família, que deu origem ao início do que viria a ser a Turma da Mônica. O filme estreia dia 23 de outubro nos cinemas.