Brasil vence Argentina e conquista o Sul-Centro Americano de Handebol

Seleção masculina brasileira derrotou argentinos por 28 a 26

Reprodução / Instagram @handballsca

A seleção masculina de handebol do Brasil começou o ano com uma vitória importante. A equipe derrotou a Argentina por 28 a 26 e conquistou o título do Torneio Sul-Centro Americano, em Buenos Aires. Mesmo não sendo uma final oficial, a partida decidiu o campeão, já que apenas as duas seleções tinham chances de sair com o troféu. Essa vitória teve um sabor especial para os brasileiros, que haviam perdido a final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago para os argentinos em novembro do ano passado. Para se sagrar campeão, o Brasil precisava apenas de um empate, pois havia vencido os quatro primeiros jogos contra Uruguai, Paraguai, Costa Rica e Chile. No entanto, na segunda etapa, a equipe brasileira reagiu e chegou a abrir uma vantagem de três gols, garantindo a vitória. Com esse resultado, o Brasil conquistou o título do Torneio Sul-Centro Americano pelo segundo ano consecutivo.